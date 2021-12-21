Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер, работавший с женской сборной России, высказался о разоблачении допинг-системы в стране.

«Я считал, что построил в России систему, в которой не может быть места допингу. И вот что я скажу: этот Родченков был крупнейшим бандитом, а весь мир ему верит. Я могу заверить, что не все его слова – это правда«, – заявил Пихлер в подкасте Threshold.

Также немецкий специалист добавил, что допинг-схемы существуют и в других странах. Он считает, что Россия заплатила слишком большую цену за ее организацию.

Пихлер заявил, что до сих пор не верит в то, что биатлонистке сборной России Ольге Зайцевой давали допинг. Во время его работы со спортсменками было много проверок, которые не дали ни одного положительного результата. Немецкий специалист считает, что в Сочи поменяли пробирки с пробами.