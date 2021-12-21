Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о совете, который дал ему форвард Криштиану Роналду во время игры за мадридский «Реал».

«Помню, Роналду всего тренировался и играл в бутсах с железными шипами, а я – с резиновыми. Пару раз в них ехали ноги, и Криштиану сказал: «Ты фланговый футболист и не имеешь права поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в «МЮ» меня научили выходить на поле в железных шипах«, – рассказал Черышев «Спорт-экспрессу».

Денис добавил, что после совета Роналду, стал надевать бутсы с железными шипами на матчи. Россиянин тренируется в резиновых шипах, а на официальные игры выходит в железных.

Черышев впитал этот совет на всю карьеру. Он также вспомнил слова отца о том, что футболист не имеет права на ошибки из-за неправильного выбора шипов. Это важная деталь.