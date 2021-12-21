Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что отказывался от работы в некоторых клубах из-за свадьбы сына.

Напомним, вчера, 20 декабря, Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош».

«Почему до назначения в «Ференцварош» не комментировал слухи о себе? Окончательно я освободился ближе к полуночи 12 декабря, когда закончилась свадьба сына. Проведение такого события в осетинском доме – большое мероприятие, поэтому был сконцентрирован на этом«, – цитирует Черчесова «Чемпионат».

Станислав Саламович добавил, что раньше рассматривал варианты работы только в сборных. Это не помешало бы поженить сына. Клубам Черчесов отказывал.

Экс-тренер национальной команды России рассказал что стал открыт для клубной работы, когда поженил сына, и стало понятно, что главным тренером сборной на чемпионате мира в Катаре он не станет.