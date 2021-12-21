Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало список стран, в которых выявлены серьезные нарушения за 2019 год. Россия лидирует в этом списке.

«Число нарушений выросло на 34% в сравнении с 2018 годом, и это один из наиболее важных аспектов. Многие из них были определены на основе доказательств, собранных с помощью разведывательных данных и расследований«, – заявил президент ВАДА Оливье Ниггли. Его слова опубликованы в пресс-релизе агентства.

В 2019 году было выявлено 1914 нарушений 117 стран в 78 видах спорта. Только 1573 нарушения были выявлены после допинг-проб. Остальные обнаружились в ходе расследования.

В 2019 году ВАДА запретило России выступать на ЧМ и ОИ под государственной символикой. Теперь национальная команда принимает участие в Олимпийских играх под названием сборная Олимпийского комитета России (ОКР).