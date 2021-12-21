Норвежский журналист Але Кристиан Стрем высказался о выступлениях лидера мужской сборной России Александра Большунова на этапе Кубка мира в Дрездене.

Напомним, в личном спринте Большунов не прошел в финальную часть соревнований, заняв 31-е место в квалификации. В командном спринте Александр стал третьим вместе с Глебом Ретивых.

«Надежды, что Александр Большунов вернулся, рухнули в Дрездене. Он не прошел квалификацию в спринте. Признают, что она принес пользу в командном спринте, хотя две норвежские команды, в которых не было сильнейших спортсменов, обогнали Россию«, – написал журналист на сайте издания Aftenposten.

Напомним, осенью 2021 года Александр Большунов перенес операцию. Ему вырезали кисту в десне. Лыжник до сих пор не может набрать оптимальную форму.