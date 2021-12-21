Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич поделился своими планами на продолжение карьеры и допустил возвращение в Российскую Премьер-лигу (РПЛ).

Наставник отметил, что доволен своей работой в Москве. По его словам, в России у него появилось уважение и несколько предложений от серьезных клубов.

«Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что скоро я вернусь туда», – приводит слова Николича Espreso.

Специалист добавил, что его главная цель в карьере – попасть в один из топ-5 чемпионатов. Ему уже поступали предложения из европейских лиг, но не было тех, кто мог бы бороться за чемпионство.

Напомним, Николич возглавлял московский «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. В конце первого сезона под его руководством команда удержала второе место в чемпионате страны.