Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась со словами благодарности к серебряному призеры Олимпийских игр в танцах на льду, хореографу и продюсеру Илье Авербуху и олимпийскому чемпиону 2002 года в мужском одиночном катании Алексею Ягудину.

Напомним, ранее Авербух и Ягудин пожелали Татьяне Тарасовой здоровья.

«Илюша, Леша, еще раз всем спасибо за поддержку!» – написала заслуженный тренер в «сториз» Instagram.

14 декабря Татьяна Тарасова была госпитализирована из-за высокого давления. Она пропустила съемки финальной части «Ледникового периода», где является председателем жюри. Проблемы со здоровьем также стали причиной, по которой тренер не поехала на этап Гран-при в Сочи. Там Тарсова должны была выступить в качестве комментатора.