Российские биатлонисты, вакцинированные «Спутником V», смогут принять участие на этапах Кубка мира в Германии.

Напомним, в стране введены новые запреты.

«IBU признает все вакцины, которые одобрены на национальном уровне для своих мероприятий, и продолжает тесно сотрудничать со своей Медицинской консультативной группой, организационными комитетами и национальными властями, чтобы гарантировать равный доступ к соревнованиям для всех спортсменов», – заявил представитель Международного союза биатлонистов.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января. Далее биатлонисты выступят в Рупольдинге (Германия) с 12 по 16 января. Финальный этап перед Олимпийскими играми пройдет с 20 по 23 января.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.