Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о решении Матвея Елисеева приостановить выступления на соревнованиях до чемпионата России.

Спортсмен объявил о временной паузе сегодня, 21 декабря. Он допустил, что сможет вернуться в феврале 2022 года после восстановления здоровья.

Эксперт считает, что Елисеев сможет провести переоценку. При этом у него будут шансы отобраться на следующую Олимпиаду.

«Не думаю, что это закат его карьеры. Он в принципе не старый спортсмен. У него хорошие данные и фактура. Он еще может себя реализовать», – приводит слова Васильева Sport24.

Напомним, текущий сезон Елисеев начинал на Кубке мира, но потом был отправлен на Кубок IBU из-за неудовлетворительных результатов.