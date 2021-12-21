Футбольный клуб «Спартак» на официальном сайте объявил о назначении итальянца Лука Каттани спортивным директором.

Ранее 40-летний специалист работал в ПСЖ. Он 5 лет возглавлял скаутский отдел. До этго Каттани занимал пост спортивного директора в «Палермо» и «Новаре», а также работал в скаутской службе «Челси».

Прошлым спортивным директором «Спартака» был Дмитрий Попов. Он ушел из клуба в начале августа. Причиной стал конфликт со девушкой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой.

«Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В чемпионате России лидирует «Зенит». В активе команды 38 очков. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает от лидера на 2 балла.