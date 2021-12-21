Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о решении биатлониста Матвея Елисеева взять паузу в карьере.

«Очень обидно. Елисеев – один из самых перспективных спортсменов России, еще и не возрастной. Очень жаль: челвоек, который мог усилить нашу команду«, – заявил Ярошенко «Чемпионату».

Ярошенко считает, что были ошибки в подготовке Елисеева к сезону. Его радует, что Матвей смог принять взвешенное решение. Экс-биатлонист надеется на возобновление карьеру Елисеева.

Ярошенко сожалеет, Елисеев принял решение о приостановке карьеры в олимпийский цикл. Матвей был одним из лидеров сборной России в прошлом сезоне, но в спорте выживает сильнейший.

Экс-биатлонист пожелал Елисееву вернуться на прежний уровень.