Нападающий молодежной сборной России и петербургского СКА Федор Свечков прокомментировал подготовку команды к мировому чемпионату-2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

По его словам, коллектив работает в полную силу, привыкая к новым условиям.

«Мы еще не в идеальном состоянии из-за акклиматизации, но у нас еще есть время, чтобы прийти в оптимальные кондиции. На самом деле, у нас все ребята сильные. Стараемся готовить друг друга к матчам», – приводит слова Свечкова официальный сайт ФХР.

Хоккеист добавил, что для команды проводятся интенсивные тренировки, после которых нужно успевать восстанавливаться.

Напомним, сборная проведет четыре матча на групповом этапе. 27 декабря состоится игра со Швецией, 28-го – со Швейцарией, 30-го – со Словакией и первого января – с Канадой.