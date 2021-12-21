Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как тренерам нужно работать с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум – пункт первый: принимать Артема таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт«, – заявил Черчесов в интервью «Чемпионату».

Напомним, 20 декабря Станислав Черчесов стал главным тренером венгерского «Ференцвароша». Ранее специалист работал со сборной России. Он тренировал национальную команду с 2016 по 2021 год. Черчесов довел сборную России до 1/4 финала домашнего чемпионата мира — 2018.

Ранее Станислав Саламович работал в польской «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».