Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как относится к решению Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.

Он объявил о временной паузе сегодня, 21 декабря. Спортсмен сообщил, что планирует вернуться в феврале 2022 года к чемпионату России. Сейчас ему необходимо пройти медицинские обследования и восстановиться здоровье.

«Елисеев принял правильное решение приостановить выступления. Сейчас состояние Матвея абсолютно не такое, если сравнивать с тем, когда он может показывать высокие результаты», – цитирует Хованцева Чемпионат.

Специалист отметил, что сборная теряет сильного спортсмена в ответственный год.

Напомним, текущий сезон Елисеев начинал на Кубке мира в Эстерсунде, но потом был отправлен на Кубок IBU из-за неудовлетворительных результатов.