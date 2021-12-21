Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал выступление своего товарища из «Хааса» Мика Шумахера в сезоне-2021.

«Мик достойно провел сезон, хотя у него и была худшая машина в пелотоне. Он с блеском решил свою главную задачу – опередил своего напарника Никиту Мазепина«, – цитирует Феттеля Blick.

Феттель отметил, что в первый сезон в Формуле-1 гонщик многому учится. Если у пилота нет возможности постоянно прогрессировать, то ему приходится тяжело.

Гонщик «Астон Мартин» надеется, что в следующем году у Шумахера будет машина, которая будет соответствовать его таланту.

Мик Шумахер не набрал ни одного балла в течение сезона. Лучшую гонку пилот провел в Мексике. Он стал 14-м.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин также не набрал ни одного балла.