Российский экс-защитник «Тусон Роудраннерс» Владислав Провольнев заключил контракт с московским ЦСКА и начнет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

О переходе игрока сообщается на официальной странице клуба в Instagram. Известно, что контракт спортсмена рассчитан до 2024 года.

Отмечается, что в июле 2021 года ЦСКА смог выменять права на Провольнева у «Северстали».

Текущий сезон Провольнев начинал в фарм-клубе «Аризоны». Однако в НХЛ он не провел ни одной игры. С «Тусон Роудраннерс» он выходил на лед в 17 матчах АХЛ и отдал единственную голевую передачу. Его показатель полезности был «-17».

В своем крайнем сезоне КХЛ 2020/21 года он провел 48 матчей и набрал 20 очков (10+10), установив личный рекорд. Его коэффициент полезности составил «+6».