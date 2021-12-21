Владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему клуб не комментирует уход бывшего тренера Руя Витории.

«Мы достигли соглашения, что он оставляет этот пост. И в нем есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие«, – цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

«Спартак», под руководством Руя Витории, вышел в финальную часть Лиги Европы.

Под руководством португальца красно-белые провели 26 официальных матчей. «Спартак» потерпел 11 поражений и одержал 9 побед. Московский клуб сыграл 6 матчей вничью.

Контракт Руя Витории был рассчитан до 2023 года. «Спартак» расторг соглашение со специалистом досрочно. 15 декабря московский клуб объявил от отставке португальца.