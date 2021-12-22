Петербургский СКА сегодня, 22 декабря, встретится с московским ЦСКА в армейском дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Последняя встреча команд в ноябре завершилась в пользу москвичей на домашнем льду со счетом – 3:1.

После победы петербуржцев над «Спартаком» (4:2) 20 декабря подопечные Валерия Брагина смогли вырваться на первую строчку таблицы Западной конференции с 56 очками.

Будущий соперник стал и их ближайшим преследователем в рейтинге. ЦСКА заработал за текущий сезон 55 баллов в 40 играх. В последнем матче москвичи одержали победу над «Йокеритом», а до этого трижды проиграли клубам из Западной конференции.