Сегодня, 22 декабря, в очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет пять матчей.

Первая встреча стартует в Хабаровске на льду «Амура». Дальневосточная команда сыграет против «Нефтехимика» . Ее начало назначено на 12:00 по московскому времени. Оба коллектива проводят сезон нестабильно, но у хозяев – на одну победу больше в последних пяти сражениях, чем у гостей.

Оставшиеся четыре встречи стартуют одновременно, в 19:30 по мск.

Центральной игрой дня станет армейское дерби СКА и ЦСКА в Санкт-Петербурге. Команды не только разберутся в традиционном соперничестве, но и поспорят за первое место в Западной конференции. Пока СКА лидирует с 56 баллами, при этом у соперников – 55 очков.

Подмосковный «Витязь» сыграет с рижским «Динамо». Последняя встреча команд в начале декабря завершилась победой российского клуба в овертайме.

В Москве «Спартак» проведет матч с «Салаватом Юлаевым». В последнем туре хозяева уступили на выезде СКА (2:4), а гости вырвали победу у «Куньлуня РС» в добавленное время.

Также 22 декабря «Йокерит» примет минское «Динамо». Коллектив из Финляндии собрал три поражения подряд, уступив «Спартаку», своему будущему сопернику и ЦСКА. Гости постараются повторить недавний успех, но уже на другой площадке.