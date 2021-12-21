Футболист итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин разошелся со своей гражданской женой Дарьей Валитовой. Долго скрывать расставание знаменитая пара не захотела.

Отношения с певицей Дарьей Валитовой, которая работает под псевдонимом Амели, футболист строил с 2014 года. Четыре года назад у пары родился сын, но это не спасло влюбленных от расставания.

Бывшая возлюбленная Кокорина честно ответила поклонникам в Instagram о том, что рассталась с гражданским мужем.

«Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это назвать сложно. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — написала в Instagram Валитова.

Стоит отметить, что еще в июле певица признавалась фанатам, что переживает нелегкий этап жизни. Тогда Дарья не хотела делиться подробностями с пользователями соцсетей.

Единственное, что узнали поклонники, так это то, что Валитова считает самым ужасным событием в жизни предательство близкого человека. Но ни в какую депрессию Дарья не впадала, потому что, по ее словам, банально нет на это свободного времени.

Теперь же Валитова не боится говорить о прошлом и признается, что возобновлять отношения со спортсменом не планирует, так как у каждого из бывших возлюбленных «уже давно своя жизнь».

Напомним, 27 января 2021 года Александр Кокорин подписал контракт с итальянской командой «Фиорентина». Контракт нападающего подразумевает выступление с «фиалками» на протяжении трех с половиной лет, однако сейчас футбольный клуб пытается разорвать договор с Александром, если не удастся отправить спортсмена в аренду в другую команду.