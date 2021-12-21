В баскетбольной Евролиге перенесли первую встречу по причине вспышки коронавируса. Под угрозой оказалось проведение матча между итальянским «Миланом» и литовским «Жальгирисом».

Об изменении даты игры сообщает пресс-служба турнира. Она была запланирована на 22 декабря. Пока новые сроки неизвестны.

Известно, что в итальянской команде шесть случаев с положительными тестами на COVID-19. Четыре игрока и два представителя тренерского штаба отправятся на карантин.

После 16 туров текущего розыгрыша «Олимпия Милан» находится на пятой строчке в турнирной таблице. «Жальгирис» располагается в конце рейтинга.

Напомним, петербургский «Зенит» проведет свою ближайшую игру в Евролиге в четверг, 23 декабря. Команда встретится с израильским «Маккаби».