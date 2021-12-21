Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении биатлониста сборной России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.

«Елисеев принял такое решение – значит, ситуация зашла слишком далеко. И, к сожалению, так получается, что спортсмен все-таки должен тренеру доверять и выполнять его рекомендации, рекомендации специалистов по медицине«, – цитирует Губерниева «RT на русском».

Комментатор считает, что Елисеев в течение последних нескольких сезонов сам завышал интенсивность тренировок. У Губерниева сложилось ощущение, что Матвея кто-то тренировал и не следил за его физическим состоянием.

Дмитрий считает, что биатлонисту нужно было довериться тренеру сборной России Юрию Каминскому, а не идти своим путем. Губерниев надеется, что Елисеев восстановится до Олимпиады в Пекине.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.