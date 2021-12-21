Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба пропустил тренировку команды сегодня, 21 декабря, по медицинским показаниям. Предполагается, что он мог заразиться коронавирусом.

Футболист ожидает результата теста на COVID-19, сообщает испанское издание Marca.

Австриец присоединился к мадридской команде в 2021 году, ранее выступал за «Баварию» более десяти лет, несколько раз отправляясь в аренду.

В текущем сезоне Алаба сыграл в 23 матчах за «Реал», забил два гола и отдал три результативные передачи. В последних шести встречах команды он провел на поле по 90 минут.

Ближайший матч у столичного коллектива запланирован на завтра, 22 декабря. Они должны сыграть в Бильбао с «Атлетиком» в 21-м туре чемпионата Испании.