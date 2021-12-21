Чемпионка мира 2021 года по фигурному катанию Анна Щербакова официально получила звание заслуженного мастера спорта России. Его присвоили в соответствии с приказом Министерства спорта РФ.

Документ был опубликован на официальном сайте ведомства.

Щербакова также выигрывала командный чемпионат мира (2021), серебряные медали чемпионата Европы (2020) и финала Гран-при (2019). Она является трехкратной победительницей национальных соревнований и призером чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастером спорта международного класса спортсменка стала в 2020 году.

Также высшим спортивным званием отмечена чемпионка мира 2020 года в парном катании Александра Бойкова.

Напомним, предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.