Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» возобновили привычный тренировочный процесс после пауз из-за роста случаев появления коронавируса в команде.

Подопечные Ральфа Рангника уже готовы начать подготовку к гостевой встрече 19-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ), сообщает пресс-служба клуба. Игра против «Ньюкасла» запланирована на понедельник, 27 декабря.

Из-за нескольких положительных результатов на коронавирус у спортсменов и персонала «МЮ» были перенесены встречи национального чемпионата с «Брентфордом» и «Брайтоном».

После 16 проведенных матчей команда Рангника находится на шестой строчке таблицы АПЛ с 27 очками.

Ранее об изменениях календаря чемпионата высказался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.