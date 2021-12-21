Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова описала готовность российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой к предстоящему чемпионату страны.

Соревнования пройдут с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. По его итогам будет сформирован предварительный состав сборной на Олимпийские Игры-2022.

«Самый главный козырь Лизы состоит в том, что она фанат своего дела, она кайфует от того, чем занимается. Век фигуриста очень короткий. Лиза это прекрасно понимает», – цитирует Радионову news.ru.

По словам экс-спортсменки, у Туктамышевой есть большие шансы на поездку на Игры.

В женском одиночном катании выступят 18 фигуристок. В их числе претендентки на Олимпийские Игры: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Майя Хромых.