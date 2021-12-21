Кажется, пора признать неизбежное: хоккеистов из НХЛ на Олимпиаде в Пекине мы не увидим. Официального решения ещё не принято, но судя по многочисленным сообщениям инсайдеров, руководство лиги добилось единства по данному вопросу с профсоюзом игроков.

Для НХЛ олимпийский турнир давно уже стоял костью в горле. Выгоды лига от него не получала никакой, кроме мифического «роста рейтингов». Считается, что миллионы людей по всему миру посмотрят НХЛ на Олимпиаде и будут массово покупать трансляции матчей лиги. Но на практике это оказывается не более, чем пустыми разговорами. Те, кому интересны в первую очередь сборные, не заинтересуются противостояниями интернациональных вашингтонов, филадельфий и прочих флорид. Те же, кому нужен заокеанский хоккей, давно уже смотрят его и без всяких Олимпийских игр.

Единственным, кто мог повлиять на НХЛ, был профсоюз хоккеистов. Для многих по-прежнему большая честь приехать в расположение своей сборной и сыграть в свитере с флагом и гербом. Тот же Александр Овечкин готов приезжать на каждый турнир, когда у него есть возможность.

Но, к сожалению, желание хоккеистов наткнулось на суровую ковидную реальность. НХЛ заключила договор о поездке игроков на Олимпиаду, но оставила лазейку: возможность до 10 января выйти из соглашения без каких-либо последствий. Тогда это казалось простой формальностью, сейчас практически стало фактом. И дело тут даже не в заботе игроков о своём здоровье. В конце концов, практика показывает, что коронавирусом большинство хоккеистов болеет в лёгкой форме, а с учётом регулярных тестов болезнь удаётся выявить практически моментально. Всё дело в массе ограничений (уход на самоизоляцию, потеря игровой практики), а также в календаре.

Уже масса матчей НХЛ была перенесена, более сотни хоккеистов (сейчас 114) попали в ковид-протокол, несмотря на массовую вакцинацию.

Напомним, что вакцина не избавляет от болезни на 100%, но помогает перенести заболевание в более лёгкой форме. Более подробную информацию можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

Сегодня утром лига приняла тяжёлое решение: регулярный чемпионат был приостановлен. Теперь всё идёт к тому, что паузу, запланированную под олимпийский турнир, теперь используют, чтобы закрыть дыры в расписании.

Не добавляют оптимизма и китайские ковид-протоколы, по сравнению с которыми ограничения в Штатах и Канаде покажутся мелкими неудобствами. В случае положительного теста на коронавирус спортсмен должен будет предоставить два отрицательных теста, сделанных с интервалом в 24 часа. Иначе он будет помещён на карантин длиной от 21 до 35 дней.

К сожалению, коронавирусная пандемия стала последним гвоздем в крышку гроба международного хоккея. Кубок мира НХЛ так и не смогла нормально воскресить, проведя только один весьма нелепый по составу участников турнир в 2016 году. Олимпийский хоккей уже второй цикл подряд будет даже менее статусным, чем олимпийский футбол. Ну а про чемпионаты мира по хоккею никто даже не хочет воспринимать всерьёз.

Хоккей с шайбой считается вторым по популярности видом спорта в мире после футбола (третье место, кстати, занимает крикет, за счёт вовлечённости миллиардной Индии).

А теперь представьте, если бы чемпионаты мира по футболу проводились каждый год, но на них приезжали бы не все сильнейшие футболисты, а только те, кто не играет в чемпионатах «Большой пятёрки» (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). А из «Большой пятёрки» игроки приезжали только из клубов, которые бы вылетели из плей-офф на ранней стадии. И потому сборные подавали бы на чемпионаты мира неполные заявки, чтобы заполнить вакансии освободившимися звёздами. Звучит нелепо, правда? А хоккей годами живёт в такой реальности.

До 2014 года у нас был аналог настоящего, а не липового чемпионата мира – олимпийский турнир. Теперь его нет. Увы, международный хоккей мёртв. Зато Россия, скорее всего, возьмёт ещё одну медаль на Играх в Пекине. С большой вероятностью золотую.