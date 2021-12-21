Канадский нападающий, обладатель Кубка Стэнли-2016 Эрик Фер начнет выступать за казанский «Ак Барс». Известно, что соглашение уже подписали обе стороны.

О переходе форварда в российский клуб сообщается в социальных сетях команды. Пресс-служба поприветствовала игрока на официальной странице в Instagram.

Фер дебютировал в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2005 году. В составе «Питтсбурга» канадец завоевал Кубок Стэнли-2016. В 23 играх плей-офф он заработал четыре очка (3+1). В его активе – 722 встречи в НХЛ с 233 баллами (122+111).

Последние два сезона он провел в Швейцарии, выступая за «Женеву-Серветт». В минувшем розыгрыше ФЕР набрал 48 (24+24) очков в 61 игре.

«Ак Барс» в текущем сезоне после 39 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции.