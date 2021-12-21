Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев оказался в больнице после избиения в центре Москвы. Сообщается, что инцидент произошел накануне, ночью.

По информации Матч ТВ, ситуация случилась на улицах столицы. Спортсмен заступался за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

Известно, что на пару напали трое неизвестных, они избивали Соловьева ногами. Девушка, оставшаяся на месте происшествия, вызвала полицию. Все нападавшие были задержаны.

Фигуриста доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Информации о его самочувствии пока нет.

Напомним, в 2014 году Соловьев, выступавший в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой, стал олимпийским чемпионом в командном турнире.