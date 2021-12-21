Дмитрий Соловьев в шоу "Ромео и Джульетта". Фото предоставлено организаторами

Дмитрий Соловьев в шоу "Ромео и Джульетта". Фото предоставлено организаторами

Российская спортсменка и двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова подтвердила факт избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. По ее словам, он находится в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что на пару напали неизвестные в центре Москвы. Фигурист получил серьезные повреждения, его избивали ногами.

Сидорова сейчас едет в Боткинскую больницу, пока она лично не общалась с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую.

«Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима», – приводит слова керлингистки Матч ТВ.

Напомним, на место происшествия девушка вызвала наряд полицейских. Все нападавшие были задержаны там же.