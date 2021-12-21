Чикунова взяла серебро чемпионата мира на 200 метров брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по короткой воде. Спортсменка стала второй на дистанции 200 метров брассом, уступив победительнице 0,03 секунды.

Представительница Санкт-Петербурга финишировала с результатом – 2.17,88. Свой квалификационное время она улучшила почти на две секунды.

Первой бортика коснулась американка Эмили Эскобедо, ее показатель – 2.17,85. Спортсменка выиграла золотую медаль на своем дебютном чемпионате мира. Третьей стала британка Молли Реншоу, она завершила дистанцию со временем – 2.17,96.

Еще одна россиянка Мария Темникова не попала в вечернюю часть соревнований. Она показала только девятый результат – 2.21,88.

Напомним, на прошедшем в ноябре чемпионате Европы Чикунова стала первой с новым юношеским рекордом мира (2.16,88). Он же соответствует ее высшему личному достижению в 25-метровых бассейнах.