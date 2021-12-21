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  • 20:20,  21 декабря 2021
Плавание
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Чикунова взяла серебро чемпионата мира на 200 метров брассом

Чикунова взяла серебро чемпионата мира на 200 метров брассом
Евгения Чикунова. Фото: Вконтакте

Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по короткой воде. Спортсменка стала второй на дистанции 200 метров брассом, уступив победительнице 0,03 секунды.

Представительница Санкт-Петербурга финишировала с результатом – 2.17,88. Свой квалификационное время она улучшила почти на две секунды.

Первой бортика коснулась американка Эмили Эскобедо, ее показатель – 2.17,85. Спортсменка выиграла золотую медаль на своем дебютном чемпионате мира. Третьей стала британка Молли Реншоу, она завершила дистанцию со временем – 2.17,96.

Еще одна россиянка Мария Темникова не попала в вечернюю часть соревнований. Она показала только девятый результат – 2.21,88.

Напомним, на прошедшем в ноябре чемпионате Европы Чикунова стала первой с новым юношеским рекордом мира (2.16,88). Он же соответствует ее высшему личному достижению в 25-метровых бассейнах.

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