Заслуги Тамары Москвиной в фигурном катании сложно переоценить. На льду она в паре с Алексеем Мишиным завоёвывала несколько международных титулов, но гораздо лучше прославилась как тренер. К своим 80 годам Тамара Николаевна воспитала немало победителей Олимпиад и чемпионатов мира в парном катании, и не планирует останавливаться. Так в 2021 году её ученики Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира.

На официальном сайте Министерства спорта РФ появился приказ о присуждении Москвиной звания Заслуженного тренера России. По идее решение заслуженное, но вот только одна проблема. Такое звание у Москвиной… уже есть.

И речь идёт не о звании заслуженного тренера СССР. Оно у Москвиной также присутствует, и это не редкость – многие специалисты получали награду ещё в советские годы, а в России продолжали успешную работу и выполняли критерии для присуждения звания уже после распада Союза.

Тамара Москвина, разумеется, эти критерии давным-давно выполнила. Заслуженного тренера России присуждают за победы учеников на чемпионатах мира и Олимпиадах, или при выполнении ряда иных критериев. На официальном сайте Министерства спорта есть соответствующий приказ, датируемый 19 февраля 2020 года. Но стоит понимать, что в более старой редакции приказ не имел принципиальных отличий.

Москвина должна была получить звание Заслуженного тренера России уже в первый год существования российского спорта. В 1992 году её воспитанники Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев стали олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Более того, вторая пара — Елена Бечке и Денис Петров – стали на обоих турнирах вторыми.

Даже если предположить, что в 1992 году на Олимпиаду ездила не Россия, а Объединённая команда (де-факто сборная СНГ), то в 1998 году Оксана Казакова и Артур Дмитриев также взяли золото Олимпиады, а через четыре года их успех повторили Елена Бережная и Артур Сихарулидзе. И это мы не берём в расчёт запутанные критерии начисления баллов за другие соревнования.

Тем не менее, удивительным образом ни один официальный источник (включая Министерство спорта) не может назвать дату получения Москвиной звания заслуженного тренера.

Таким образом, у нас сложилась очень странная ситуация: Москвина вроде бы как является заслуженным тренером СССР и России, во всех источниках она фигурирует в таком статусе, но нигде не указывается год получения ей второй награды. Однако создаётся впечатление, что Минспорта собирается наградить её второй раз одним и тем же титулом.

Звание «Заслуженный тренер России» в большей степени носит номинальный характер и служит не более чем признанием заслуг специалиста. Правда, вместе с ними прилагаются ещё и некоторые льготы и бонусы. Так, например, 2021 году заслуженный тренер России в Санкт-Петербурге может рассчитывать на ежемесячное пособие от комитета по физкультуре и спорту в размере до 17 385 рублей. А что, тоже деньги.

Нет сомнений, что Москвина давно получает эти выплаты. Почему же её фамилия появилась в свежем приказе, пока неизвестно. Хочется верить, что Минспорта разъяснит ситуацию в ближайшее время.

Помимо Москвиной, кстати, звание Заслуженного тренера РФ в Санкт-Петербурге в этом году должны получить Александр Большаков (велоспорт), Артур Минчук (фигурное катание), Дмитрий Степанников (футбол), Татьяна Колесникова и Елена Петунина (обе – художественная гимнастика).