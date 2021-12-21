Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о состоянии фигуриста Дмитрия Соловьёва. Ранее сообщалось, что 32-летнего фигуриста избили на улице, когда он заступился за свою спутницу — известную кёрлингистку Анну Сидорову.

«Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения, — цитирует «Матч ТВ» Соловьёва. — Слава богу жив, но эти подонки, конечно, должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина».

Навка призвала наказать нападавших.

Дмитрий Соловьёв — золотой и серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, а также чемпион, трёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в танцах на льду.