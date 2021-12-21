Елена Болотова, менеджер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, рассказала о состоянии спортсмена. Ранее сообщалось, что 32-летнего фигуриста избили на улице, когда он заступился за свою спутницу — известную кёрлингистку Анну Сидорову.

«Он в сознании, говорить может. Я с ним разговаривала, но он, естественно, сам еще в шоке, что все так произошло, — цитирует «Спорт-Экспресс» Болотову. — Дима — суперинтеллигентный, спокойный и воспитанный парень, который никогда в жизни не идет на конфликт, и никогда он в них не был замечен».

Также менеджер рассказала, что Анна Сидорова поехала в больницу поговорить с врачом, и сейчас от неё ждут новых подробностей.

Дмитрий Соловьёв — золотой и серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, а также чемпион, трёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в танцах на льду.