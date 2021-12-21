«Зенит» в январе проведёт с нападающим Артёмом Дзюбой переговоры о новом контракте, утверждает Metaratings. Чемпионы России предложат нападающему возможность активировать опцию продления контракта на один сезон с понижением зарплаты, вне зависимости от количества проведённого времени в оставшихся играх сезона.

При этом отмечается, что руководство клуба готово выслушать пожелания самого нападающего и может скорректировать условия соглашения.

Текущий контракт Дзюбы истекает в июне 2022 года, и он может с 1 января вести переговоры с любым клубом о новом контракте.

За «Зенит» Дзюба выступает с лета 2015 года (с полугодичным перерывом на аренду в тульский «Арсенал»). В нынешнем сезоне он отметился 10 голами и 5 передачами в 17 играх РПЛ и лидирует по системе «гол+пас».