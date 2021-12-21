«Бетис» объявил о продлении контракта с главным тренером Мануэлем Пеллегрини. Новое соглашение с 68-летним специалистом рассчитано до 2025 года.

Пеллегрини возглавил «Бетис» летом 2020 года и занял с клубом шестое место в чемпионате Испании сезона-2021/22. В нынешнем сезоне клуб из Севильи занимает третье место в Ла лиге с 33 очками после 18 матчей.

В Лиге Европы «Бетис» занял второе место в группе с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем» и вышел в 1/16 финала. Его соперником станет «Зенит». Игры пройдут 17 февраля в Санкт-Петербурге и 24 февраля в Севилье.

До «Бетиса» чилиец Пеллегрини возглавлял ряд клубов на родине, затем работал в эквадорском ЛДУ, аргентинских «Сан-Лоренсо» и «Ривер Плейте», испанских «Вильярреале», «Реале» и «Малаге», английских «Манчестер Сити» и «Вест Хэме» и китайском «Хэбэй Чайна Форчун».

На счету Пеллегрини титулы чемпиона Эквадора, два чемпионства в Аргентине, победа в чемпионате Англии и два Кубка английской лиги.