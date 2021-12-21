Вчера, 20 декабря, скончался известный российский тренер Виктор Антихович, сообщает официальный сайт «Крыльев Советов». Специалисту было 76 лет.

В качестве футболиста Антихович выступал в шестидесятые-семидесятые годы за такие клубы, как «Крылья Советов», «Спартак» Йошкар-Ола, СКА Ростов-на-Дону, «Дружба» Йошкар-Ола и «Рубин».

Свою тренерскую карьеру Антихович начал в середине семидесятых, но известность приобрёл уже в девяностые. С 1989 по 1993 год специалист возглавлял «Крылья Советов» и вывел их в первую союзную лигу, а затем автоматически поднялся с командой в высшую российскую лигу после распада СССР.

Девяностые годы прошли для Антиховича преимущественно в высшем дивизионе. Помимо «Крыльев», он работал в «Текстильщике» (в качестве ассистента Сергея Павлова), возглавлял «Нефтехимик», «Носту», «Жемчужину». С 2000 по 2001 год работал в «Рубине», затем был заменён на Курбана Бердыева.

После года работы в «Луче-Энергии» Антихович на семь лет прервал тренерскую деятельность. Вернувшись в 2011 году, он успел поруководить клубами «Сахалин» и «Питер». Специалист вывел клуб из Санкт-Петербурга из любительской лиги в профессиональный дивизион, но в первый же сезон вылетел обратно. В 2013 году он окончательно оставил работу тренера.