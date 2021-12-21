Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова поддержала прославленного фигуриста Дмитрия Соловьёва, попавшего в больницу после нападения в Москве. Ранее сообщалось, что 32-летнего фигуриста избили на улице, когда он заступился за свою спутницу — известную кёрлингистку Анну Сидорову.

«Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме, сейчас самое главное — это его здоровье, — цитирует «РИА Новости» Бузову. — Я на связи с его командой. Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него»

Также Бузова назвала Соловьёва «истинным защитником любимой девушки» и «гордостью страны».

Бузова и Соловьёв выступали в паре в шоу «Ледниковый период».

Дмитрий Соловьёв — золотой и серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, а также чемпион, трёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в танцах на льду.