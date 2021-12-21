Опубликовано видео нападения на олимпийского чемпиона по фигурному катанию в команде Дмитрия Соловьёва. В ролике, опубликованном в Телеграм-канале Baza, хорошо видны лица людей, атаковавших прославленного фигуриста. Судя по диалогу, одному из них не понравились слова Соловьёва «ты знаешь, кто я?». После этого молодой человек набросился на спортсмена и нанёс ему несколько ударов. При этом видно, что один мужчина узнал Соловьёва и пытался утихомирить нападавших.

Избиение Дмитрия Соловьёва. Видео — Telegram-канал Baza pic.twitter.com/mFYDqyvwbs — Великий Твитсби (@greattvetor) December 21, 2021

Ранее сообщалось, что 32-летнего фигуриста избили на улице, когда он заступился за свою спутницу — известную кёрлингистку Анну Сидорову. По предварительной информации, на него нападали три мужчины. По последним данным полицейскими задержаны 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев.

Дмитрий Соловьёв — золотой и серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, а также чемпион, трёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в танцах на льду.