В Абу-Даби (ОАЭ) завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде (25 м). По его итогам первое место в медальном зачёте с завоевала команда США: 9 золотых, 9 серебряных, 12 бронзовых наград. По общему числу медалей американцы также первенствовали, с большим отрывом (30).
Второе место заняла Канада — 7 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовых медали (всего 15), тройку замкнула Италия: 5-5-6 (16).
Сборная России заняла в медальном зачёте четвёртое место с 4 золотыми, 7 серебряными и 5 бронзовыми наградами.
Главным героем команды стал Климент Колесников, который оказался причастен ко всем четырём победам. Дважды он выиграл индивидуальные заплывы и дважды взял золото в эстафетах. Полный список медалистов России выглядит следующим образом:
Золото
Климент Колесников — 50 м на спине
Климент Колесников — 100 м комплексом
Мужская сборная России (Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков, Владимир Морозов) — 4×50 м комплексом
Мужская сборная России (Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Александр Щёголев) — 4×100 м вольным стилем
Серебро
Александр Щёголев — 200 м вольным стилем
Климент Колесников — 100 м на спине
Илья Бородин — 400 м комплексом
Мужская сборная России (Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринёв, Александр Щёголев) — 4×50 м вольным стилем
Мужская сборная России (Владислав Гринёв, Александр Щёголев, Михаил Вековищев, Иван Гирёв) — 4×200 м вольным стилем
Анастасия Кирпичникова — 800 м вольным стилем
Евгения Чикунова — 200 м брассом
Бронза
Андрей Минаков — 100 м баттерфляем
Мужская сборная России (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков, Александр Щёголев) — 4×100 м комплексом
Мария Каменева — 100 м комплексом
Сборная России (Владимир Морозов, Андрей Минаков, Мария Каменева, Арина Суркова) — 4×50 м вольным стилем
Отметим, что Россия на ЧМ выступала под нейтральным флагом.
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