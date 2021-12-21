В Абу-Даби (ОАЭ) завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде (25 м). По его итогам первое место в медальном зачёте с завоевала команда США: 9 золотых, 9 серебряных, 12 бронзовых наград. По общему числу медалей американцы также первенствовали, с большим отрывом (30).

Второе место заняла Канада — 7 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовых медали (всего 15), тройку замкнула Италия: 5-5-6 (16).

Сборная России заняла в медальном зачёте четвёртое место с 4 золотыми, 7 серебряными и 5 бронзовыми наградами.

Главным героем команды стал Климент Колесников, который оказался причастен ко всем четырём победам. Дважды он выиграл индивидуальные заплывы и дважды взял золото в эстафетах. Полный список медалистов России выглядит следующим образом:

Золото

Климент Колесников — 50 м на спине

Климент Колесников — 100 м комплексом

Мужская сборная России (Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков, Владимир Морозов) — 4×50 м комплексом

Мужская сборная России (Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Александр Щёголев) — 4×100 м вольным стилем

Серебро

Александр Щёголев — 200 м вольным стилем

Климент Колесников — 100 м на спине

Илья Бородин — 400 м комплексом

Мужская сборная России (Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринёв, Александр Щёголев) — 4×50 м вольным стилем

Мужская сборная России (Владислав Гринёв, Александр Щёголев, Михаил Вековищев, Иван Гирёв) — 4×200 м вольным стилем

Анастасия Кирпичникова — 800 м вольным стилем

Евгения Чикунова — 200 м брассом

Бронза

Андрей Минаков — 100 м баттерфляем

Мужская сборная России (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков, Александр Щёголев) — 4×100 м комплексом

Мария Каменева — 100 м комплексом

Сборная России (Владимир Морозов, Андрей Минаков, Мария Каменева, Арина Суркова) — 4×50 м вольным стилем

Отметим, что Россия на ЧМ выступала под нейтральным флагом.