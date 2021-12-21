Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Екатерина Боброва высказалась об инциденте с участием её многолетнего партнёра Дмитрия Соловьёва. Сегодня стало известно, что 32-летний фигурист был избит в центре Москвы, когда он заступился за свою спутницу — известную кёрлингистку Анну Сидорову.

«Произошедшее вопиющее событие повергло меня в шок. Когда такое происходит с твоим близким человеком — это очень страшно. Я очень надеюсь, что те трое получат по заслугам», — написала Боброва в Инстаграме.

Дмитрий Соловьёв — золотой и серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, а также чемпион, трёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в танцах на льду.