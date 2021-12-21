Прославленный фигурист Дмитрий Соловьёв оказался жертвой избиения в центре Москвы. Инцидент произошёл накануне ночью. По информации СМИ, Соловьёв гулял по столице со своей девушкой — двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу Анной Сидоровой. Именно за неё заступился спортсмен, после чего его атаковало несколько человек. По первоначальным данным сообщалось о трёх нападавших.

Сидорова вызвала полицию, и нападавшие были оперативно задержаны. Соловьёв же был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Позднее телеграм-канал Baza выложил видео нападения, где чётко видны лица мужчин. При этом один из них узнал Соловьёва и даже пытался утихомирить нападавших.

Избиение Дмитрия Соловьёва. Видео — Telegram-канал Baza pic.twitter.com/mFYDqyvwbs — Великий Твитсби (@greattvetor) December 21, 2021

По последним данным полицейскими задержаны 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев.

Первой о состоянии спортсмена рассказала сама Анна Сидорова:

«Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подтвердила информацию о травмах Соловьёва:

«Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу жив, но эти подонки, конечно, должны понести наказание по полной мере».

Более детальные подробности сообщила менеджер Соловьёва Елена Болотова:

«Он в сознании, говорить может. Я с ним разговаривала, но он, естественно, сам еще в шоке, что все так произошло. Дима — суперинтеллигентный, спокойный и воспитанный парень, который никогда в жизни не идет на конфликт, и никогда он в них не был замечен».

Соловьёв уже сейчас получил множество слов поддержки со стороны известных людей. В частности, спортсмена поддержали его известные партнёрши.

Екатерина Боброва, с которой Соловьёв, завоевал большинство наград, написала:

«Произошедшее вопиющее событие повергло меня в шок. Когда такое происходит с твоим близким человеком — это очень страшно. Я очень надеюсь, что те трое получат по заслугам».

Не осталась в стороне и известная телеведущая Ольга Бузова, которая каталась с Соловьёвым в паре на шоу «Ледниковый период»:

«Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме, сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой. Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него».

Дмитрий Соловьёв — золотой и серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, а также чемпион, трёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в танцах на льду.