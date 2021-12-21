Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на новость об избиении прославленного фигуриста Дмитрия Соловьёва. Сегодня стало известно, что 32-летний фигурист был избит в центре Москвы, когда он заступился за свою спутницу — известную кёрлингистку Анну Сидорову.

«Скорейшего выздоровления», — написала Загитова в сториз Инстаграма под совместным фото с Соловьёвым.

Дмитрий Соловьёв — золотой и серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, а также чемпион, трёхкратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы в танцах на льду.

С недавнего времени Соловьёв и Загитова совместно выступают в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».