Ещё один матч Национальной хоккейной лиги был перенесён на неопределённый срок. Как сообщает официальный сайт НХЛ, в назначенное время не состоится игра регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Вашингтон».

Ранее «Кэпиталз» отменили традиционное общение с прессой после тренировки. По данным источников, положительные тесты на коронавирус сдали нападающий Даниэль Спронг и защитник Джастин Шульц.

Ранее планировалось, что в ночь на 22 декабря состоятся две игры регулярного чемпионата НХЛ. На лёд должны были выйти «Филадельфия» — «Вашингтон» и «Тампа-Бэй» — «Вегас». Судьба второй игры остаётся неопределённой.

После этого НХЛ возьмёт вынужденную паузу с 22 по 25 декабря. На данный момент более сотни игроков попали в ковид-протокол.

Цвета «Филадельфии» защищает российский защитник Иван Проворов, в «Вашингтоне» играет вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.