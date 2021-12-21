Завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. 21 декабря было сыграно шесть матчей.

Открывал день матч в Новосибирске, где «Сибирь» в овертайме вырвала победу у «Локомотива» — 2:1. Ярославец Егор Коршков открыл счёт на 29-й минуте. Валентин Пьянов на 55-й забросил ответную шайбу, а победный бросок нанёс Вадим Кудако на 63-й.

«Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист» 2:0 и обошёл его в таблице, переместившись на седьмое место в Восточной конференции. Голами отметились Роман Старченко (34-я минута) и Линден Вей в пустые ворота (60-я).

Лидер «Востока» «Металлург» в овертайме одолел «Северсталь» 4:3. «Магнитка» повела к середине второго периода 3:0, голами отметились Никита Коростелёв (6-я), Павел Акользин (8-я) и Денис Зернов (31-я). Череповчане сократили отставание до минимума ещё до второго перерыва благодаря дублю Кирилла Пилипенко (33-я и 39-я). На 58:33 отличился Илья Хохлов, переведя игру в овертайм. На 62-й минуте Максим Карпов принёс «Металлургу» два очка.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» также в овертайме одолел «Торпедо» — 3:2. Нижегородцы повели 2:0 благодаря броскам Энди Миэла (9-я) и Ивана Чеховича (23-я), «ястребы» сперва сравняли счёт — отличились Николай Прохоркин (26-я) и Наиль Якупов (29-я), а на 33-й секунде овертайма Арсений Грицюк принёс им победу.

Самый крупный выигрыш дня был зафиксирован в Казани, где «Ак Барс» победил «Трактор» 5:1. У татарской команды шайбы забросили Стивен Кампфер (3-я и 24-я), Данис Зарипов (8-я), Кирилл Петров (15-я) и Кирилл Панюков (46-я), «Трактор» ответил голом Виталия Абрамова (38-я).

Закрывал игровой день матч в Москве, где московское «Динамо» уступило в овертайме «Сочи» 2:3. Динамовец Богдан Якимов открыл счёт на 2-й минуте, вскоре «Сочи» вышел вперёд благодаря дублю Никиты Точицкого (4-я и 6-я). До перерыва бело-голубые сравняли счёт — отличился Дмитрий Рашевский (18-я). За следующие два периода шайб заброшено не было, а в овертайме Артём Николаев (63-я) нанёс победный бросок.

Поражение «Динамо» не позволило ему догнать в таблице Западной конференции единоличного лидера СКА. У москвичей стало 55 очков, они сравнялись с ЦСКА и отстают от СКА на 1 балл.