Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о возможности исполнения четверного акселя. Этот элемент разучивал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю до того, как получил травму.

«Я консультирую одного выдающегося фигуриста, который планирует сделать аксель в 4,5 оборота, — цитирует «РИА Новости» Мишина. — При современном уровне развития физических качеств человека, я думаю, при моей жизни четверной аксель хорошо не сделает никто».

Алексею Мишину 80 лет. В разные годы он тренировал и тренирует таких известных фигуристов, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер, Софья Самодурова, Михаил Коляда и других.