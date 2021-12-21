Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение по результатам женского Кубка мира по биатлону сезона-2013/14. Изначально победу в общем зачёте одержала финка Кайса Мякяряйнен, однако после пересчёта результатов на первое место вышла норвежка Тура Бергер. Причиной стала дисквалификация лидера сборной России Ольги Зайцевой, чьи результаты в концовке сезона были аннулированы.

После решения по Зайцевой Бергер добрала несколько очков и обошла Мякяряйнен на пять баллов в тотале.

В результате IBU принял решение разделить победу между двумя биатлонистками и присвоить обеим титул победительницы Кубка мира-2013/14 с вручением двух Больших хрустальных глобусов.

В IBU отметили, что нашли справедливое решение для обеих биатлонисток, поскольку они не должны страдать из-за нарушений третьих лиц.

В ближайшее время планируется провести повторную церемонию награждения с участием Мякяряйнен и Бергер.