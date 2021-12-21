Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала решение IBU разделить титул победительницы Кубка мира-2013/14. Напомним, что изначально общий зачёт выиграла Мякяряйнен, но после дисквалификации россиянки Ольги Зайцевой результаты были пересчитаны, и финку по очкам обошла Тура Бергер из Норвегии. В результате IBU принял решение присудить Большой хрустальный глобус обеим спортсменкам.

«Я очень рада, что могу сохранить Большой хрустальный глобус и остаюсь победительницей Кубка мира-2013/14. Разделить награду — самое справедливое решение, я и очень рада за Туру, — приводит сайт IBU слова Мякяряйнен. — Конечно, выиграть Кубок мира через семь лет — не то же самое, что победить в день соревнований и она не получила те чувства, которые приходят с такой большой победой.

Всегда неприятно слышать о допинговых делах спортсменов и перераспределению итогов, так как это не поможет восстановить реальные условия настоящего соревнования. Надеюсь, что не пройду через это снова и желаю, чтобы настоящее и будущее нашего спорта были свободными от допинга и чтобы мы могли доверять результатам, которые мы получаем в день соревнований».

Мякяряйнен остаётся трёхкратной обладательницей Большого хрустального глобуса, Бергер получает вторую награду в карьере.