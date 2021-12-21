Норвежская биатлонистка Тура Бергер прокомментировала решение IBU разделить титул победительницы Кубка мира-2013/14. Напомним, что изначально общий зачёт выиграла финка Кайса Мякяряйнен, но после дисквалификации россиянки Ольги Зайцевой результаты были пересчитаны, и Бергер обошла Мякяряйнен по очкам. В результате IBU принял решение присудить Большой хрустальный глобус обеим спортсменкам.

«Это справедливое и правильное решение для нас обеих. Я бы очень плохо чувствовала себя, если бы Кайсе пришлось вернуть свой «Хрустальный глобус», — приводит пресс-служба IBU слова Бергер. — Я очень хорошо помню борьбу за чемпионский титул с Кайсой, которая в последних стартах была лучшей. Было бы здорово выиграть титул в последнем соревновании в моей карьере в тот день, но в целом я была очень довольна своей карьерой. Мне трудно сказать, что я чувствую по поводу того, что выиграла свой второй Большой хрустальный глобус для общего зачета, поскольку с тех пор прошло так много времени».

Мякяряйнен остаётся трёхкратной обладательницей Большого хрустального глобуса, Бергер получает вторую награду в карьере. После сезона-2013/14 она завершила карьеру.