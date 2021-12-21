Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, какие виды спорта он любит больше всего. На просьбу назвать любимый спорт, помимо футбола, специалист ответил: «А кто вам сказал, что футбол – мой любимый вид спорта?»

Далее тренер сказал, что под настроение он любит следить за разными дисциплинами. «Может быть и хоккей, могут быть и лыжи, может быть и плавание, может быть и просто фитнес», — пояснил Черчесов в интервью «Чемпионату».

Черчесов 20 декабря возглавил «Ференцварош», лидирующий в чемпионате Венгрии. Для него это первая работа после отставки из сборной России летом 2021 года. Напомним, что Черчесов возглавлял российскую команду с 2016 года, вывел её в четвертьфинал чемпионата мира-2018, а после невыхода в плей-офф Евро был уволен.